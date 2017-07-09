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ترامب: رفع العقوبات عن روسيا بعد تسوية أزمتي سوريا وأوكرانيا
09
يوليو
2017
22:15 PM
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن التحرك صوب رفع العقوبات عن روسيا سيبدأ بمجرد تسوية النزاع في سوريا وأوكرانيا.
وأضاف ترامب - في تغريدة على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - أنه لم يناقش مسألة العقوبات الموقعة على روسيا أثناء اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورج أول من أمس الجمعة.
وأوضح ترامب "العقوبات لم تُناقش أثناء الاجتماع مع الرئيس بوتين.. لا شيء سيحدث حتى تتم تسوية المشكلتين الأوكرانية والسورية".
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