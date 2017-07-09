مقتل امرأة وإصابة 8 في هجوم مسلح على حفل بولاية أوهايو الأمريكية

ذكرت وسائل إعلام محلية أمريكية، أن مسلحين قتلا امرأة وأصابا ثمانية أشخاص بينهم أطفال وامرأة حامل فقدت جنينها في الواقعة، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقالت صحيفة سينسيناتي إنكوايرر إن المسلحين اللذين لم تحدد هويتهما اقتحما منزلا في منطقة كوليرين خارج سينسيناتي مساء يوم السبت بعد فترة وجيزة من إعلان امرأة حامل أنها سترزق قريبا بصبي.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن الشرطة المحلية أن المرأة أصيبت برصاصة في الفخذ وإنها تتلقى العلاج.

وأضافت الصحيفة أن امرأة أخرى في الحفل قتلت وأصيب ثمانية أشخاص أحدهم بإصابات خطيرة. ولم يتم إعلان أسماء الضحايا.

وقال شهود للشرطة إنهم رأوا مسلحين يركضان للخارج قبل أن يستقلا سيارة بعيدا عن موقع الحادث.

ولم تستجب شرطة كوليرين بعد لطلبات للحصول على مزيد من المعلومات.