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ربة منزل تتهم عاطلا بهتك عرض ابنتها المعاقة ذهنيا بالوادي الجديد
حررت ربة منزل بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، محضر رسميًّا تتهم فيه شابًا بهتك عرض ابنتها المعاقة ذهنيًّا بإحدى قرى المركز
تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا من المقدم إيهاب محمد شمس، رئيس مباحث قسم الخارجة، يفيد اتهام سيدة بإحدى قرى شمال الواحة تتهم فيه |أ|، شابا عاطلا ومقيما بمركز الخارجة بهتك عرض نجلتها 17 سنة حاصلة على الشهادة الإعدادية من مدرسة التربية الفكرية، وتعاني من نسبة ذكاء محدودة. كشف محضر الواقعة، اتهام السيدة للشاب بهتك عرض ابنتها برضائها حيث بينهما علاقة عاطفية مستغلًا إعاقتها الذهنية في هتك عرضها، وهروبه من القرية. كلف مدير إدارة البحث الجنائي العميد محمد سعد، رجال البحث الجنائي بالمديرية وقسم شرطة الخارجة، بالبحث عن المتهم، وسرعة ضبطه لتقديمه للعدالة. تحرر للواقعة المحضر رقم 1714 إداري قسم شرطة الخارجة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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