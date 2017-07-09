البداية كانت إخطارا تلقاه مدير أمن المنيا من العميد محمد أبو الليل مأمور مركز شرطة سمالوط يفيد تلقيه بلاغا من عادل محمود إسماعيل أحمد 60 سنة مدير عام بالحديد والصلب ومقيم سمالوط، بتغيب |نجله محمد عادل|، 18 سنة طالب ثانوية عامة ومقيم بمركز سمالوط بعد تلقيه عدة تهديدات من مجهولين عبر التليفون. تحرر المحضر رقم 6235 إداري سمالوط بتاريخ 14/7/2016 وبتاريخ 15/7/2016 ورود بلاغ من أهالي قرية الشيخ يوسف التابعة لمجلس قروي منقطين بالعثور على جثة لشاب غير واضحة المعالم تماما وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة سمالوط، وتبين أن الجثة للشاب المبلغ بغيابه بعد التعرف عليها من قبل والده وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة الضرب بآلة حادة في الجانب، وأيضا الجثة مكبلة الأيدي والأرجل.تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العقيد محمود الجيار رئيس مباحث سمالوط وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من |هيثم. أ. م|، 25 سنة سائق، و|محروس. خ. ع|، 26 سنة عاطل.وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وأشار الأول وجود صلة قرابة بينه وبين المجني عليه ونظرا لعلمه بحالة والداه الميسورة ماديا قام بالاتفاق مع المتهم الثاني الذي تربطه صلة نسب وطلب فدية من والديه.وقام الأول باستدراجه لمسكن الثاني بتاريخ 13 يوليو٢٠١٦ وبعد فترة قليلة استشعر المجني عليه بالغدر فحاول الهرب ولكنهما تمكنا من الإمساك به وشل حركته وقام الأول بطعنه بالظهر والبطن بسلاح أبيض كان بحوزته حتى فارق الحياة ثم قام بتكبيله بالحبال والانتظار لصباح اليوم التالي وتركه داخل إحدى الغرف وفي اليوم التالي قاما باستعارة السيارة رقم 37803 ملاكي المنيا ماركة شيفروليه فضي اللون وقاموا بلف الجثة ببطانية زرقاء اللون وإلقائها بمكان العثور عليها بقرية الشيخ يوسف وأرشد المتهمان عن الأداة المستخدمة في الواقعة (خنجر) وتليفون المجني عليه ماركة آي فون بالخط الخاص به. وتم عرض المتهمين على النيابة العامة وأقرا أمام النيابة العامة وقاما بتمثيل الجريمة في مسرح الجريمة وأمرت النيابة بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات وتوالت الجلسات حتى انتهت المحكمة إلى حكمها الصادر.