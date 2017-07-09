وكان المقدم هاني إسماعيل رئيس مباحث الجيزة تلقى بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية في مياه النيل بمنطقة المعدية.وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ وتمكنت من انتشال الجثمان، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يبلغ من العمر ١٩ عاما ويدعى خالد، وأنه أثناء لهوه مع أصدقائه في مياه النيل جرفه التيار، ولقي مصرعه غرقا، وأنه لا توجد أية إصابات ظاهرية بالجثمان.وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير مباحث الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.