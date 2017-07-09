وقال المسئول الأمني في تصريحات له، بأن الأجهزة الأمنية تجري مراجعات دورية لإقامات الأجانب المقيمين في البلاد بصفة عامة، دون استهداف فئة بعينها أو جماعة في إطار الجهود الأمنية لتدعيم الاستقرار الداخلي.أوضح المصدر، من خلال الفحص تبين وجود عدد من الصينيين الذين ينتمون إلى طائفة |الإيجور|، مخالفين لشروط الإقامة في البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار القانون، مما دفع البعض إلى نشر إشاعات وادعاءات غير صحيحة باستهدافهم على خلاف الحقيقة، مشددًا على أن تلك الإجراءات دورية ومستمرة على جميع الأجانب المقيمين في البلاد.