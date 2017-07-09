اخبار مصر
-
رياضة
- روني قائد انجلترا السابق يعود إلى ايفرتون
- وليد سليمان يغيب عن مران الأهلي الجماعي
- رمضان صبحي على «تويتر» جاهز للموسم الجديد
- غالي ينهي إجازته وينتظم بمران الأهلي استعدادا لمواجهة دجلة
- «سموحة» يودع الكونفدرالية بالتعادل السلبي أمام ريكرياتيفو
- رسميا.. وادي دجلة يضم أحمد الشناوي لاعب بتروجت
- بالصور.. جماهير الزمالك تتوافد على ملعب برج العرب بالإسكندرية
- مصر تحتل المركز الـ12 في مونديال «شباب السلة»
- رسميا.. وادي دجلة يضم أحمد مجدي
- «سمير» الزمالك يوقع لدجلة موسمين.. رسميا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
«الداخلية» توضح حقيقة استهداف «الإيجور» الصينيين
09
يوليو
2017
18:47 PM
بواسطة
كشف مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، حقيقة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول استهداف طائفة |الإيجور| من الصينيين المقيمين بالقاهرة ويدرسون في جامعة الأزهر
وقال المسئول الأمني في تصريحات له، بأن الأجهزة الأمنية تجري مراجعات دورية لإقامات الأجانب المقيمين في البلاد بصفة عامة، دون استهداف فئة بعينها أو جماعة في إطار الجهود الأمنية لتدعيم الاستقرار الداخلي.أوضح المصدر، من خلال الفحص تبين وجود عدد من الصينيين الذين ينتمون إلى طائفة |الإيجور|، مخالفين لشروط الإقامة في البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار القانون، مما دفع البعض إلى نشر إشاعات وادعاءات غير صحيحة باستهدافهم على خلاف الحقيقة، مشددًا على أن تلك الإجراءات دورية ومستمرة على جميع الأجانب المقيمين في البلاد.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع