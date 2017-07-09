كما أمرت النيابة بإحالة مهندس التنظيم بحى بولاق أبو العلا للمحاكمة التأديبية؛ لتقصيره في واجبات عمله.وكانت انتدبت النيابة لجنة من محافظة القاهرة ووزارة الإسكان، ولجنة من البحوث الجنائية التابعة لجامعة القاهرة؛ لفحص عقار بولاق أبو العلا المنهار، لبيان سبب انهياره، وكتابة التقارير اللازمة. وقررت في وقت سابق بتشريح جثة سيدة ونجلتها لقيتا مصرعهما في انهيار عقار بدائرة قسم بولاق أبو العلا، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة.وتبين من المعاينة التي أجرتها النيابة، أن العقار قديم، وتعرض لانهيار جزئي، وأسفر عن وفاة سيدة مسنة ونجلتها، كما أصيب شخص آخر، وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي بسقوط عقار ووجود ضحايا ومصابين بمنطقة بولاق أبو العلا، وبالانتقال والفحص، تبين أن العقار المُنهار مكون من 3 طوابق، وعلى مساحة 70 مترًا ومبنى منذ فترة زمنية بعيدة، وأسفر عن وفاة شخصين، وتم انتشال جثثهم وإصابة ثالث، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.