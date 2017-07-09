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مد أجل الحكم على وزير الثقافة الأسبق وآخرين في سب القضاء لـ14 نوفمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل الحكم على جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق وثلاث صحفيين آخرين بتهمة سب وقذف السلطة القضائية علنا إلى جلسة 14 نوفمبر للحكم
يشار إلى عدم حضور وزير الثقافة الأسبق جابر عصفور جلسة محاكمته، كما أن الجلسة عقدت بغرفة المداولة. ويحاكم كل من وزير الثقافة الأسبق الدكتور جابر عصفور وثلاثة صحفيين في جريدة «البوابة نيوز» على رأسهم محمد الباز رئيس التحرير التنفيذي للجريدة السابق، ونضال ممدوح ومحمد حمدي أحمد المحررين بالجريدة، في القضية رقم ٩٨٣٦ لسنة ٢٠١٦ جنح قصر النيل والمقيدة برقم ٧ لسنة ٢٠١٦ كلي جنح صحافة وسط القاهرة، لجلسة 12 فبراير للاطلاع.وتعود أحداث القضية إلى مطلع مارس الماضي، عندما نقل الصحفيان «نضال» و«حمدي» تصريحات أدلى بها وزير الثقافة الأسبق، جابر عصفور، في مؤتمر «الحماية القانونية لحرية الفكر والتعبير نحو مجتمع حر ومبدع»، والذي أقامه المجلس الأعلى للثقافة والتابع لرئاسة الوزراء، وحضره عدد كبير من المسئولين والمثقفين، وهي التصريحات التي اعتبرتها النيابة مسيئة لها. وعلى أثر ما نُشر من تصريحات، استدعت نيابة استئناف القاهرة جميع المذكورين أعلاه، موجهة لهم تهمة إهانة شعبة من السلطة القضائية «النيابة العامة» في الصفحة السادسة عشر، وأن النيابة تطلبهما للتحقيق في القضية رقم ١٧ لسنة ٢٠١٦ حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.
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