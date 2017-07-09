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تأجيل محاكمة رجل أعمال لاتهامه بالاستيلاء على أموال البنوك لـ15 نوفمبر
09
يوليو
2017
17:47 PM
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أجلت الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة رجل الأعمال وليد توفيق وكيل شركة| كيا موتورز إيجيبت| في اتهامه بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من بنك مصر، و٤ ملايين دولار من بنك قناة السويس، إلى جلسة 15 نوفمبر لتقديم المستندات
ونسبت نيابة الأموال العامة للمتهم جرائم الاستيلاء على أموال البنوك، حيث قام بأخذ قروض من بنك مصر وبنك قناة السويس مقابل شيكات ولم يتم سدادها، كما تم في الاتفاق وحاولت البنوك التواصل مع رجل الأعمال وليد توفيق أكثر من مرة لعقد جدولة وتسوية المديونية، التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق بينهما، لكنه تهرب ولم يلتزم بالاتفاق.
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