وكانت مباحث حلوان ألقت القبض على |محمد ح م|، 19 سنه، سائق توك توك، بعد بلاغ تقدمت به |ولاء.ط|، 16 سنه، لقسم شرطة حلوان تفيد فيه قيام المتهم باغتصابها بالقوة بأحد المناطق النائية بعد الركوب معه لتوصيلها لإحدى صديقاتها، ثم تركها بعد ذلك فتوجهت لقسم شرطة حلوان وأدلت باوصافه فتم إعداد الأكمنة والقبض عليه.وتحرر محضر بالواقعه برقم 18315،جنح حلوان، وتم العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.