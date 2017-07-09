كانت مباحث البساتين برئاسة المقدم على فيصل، ألقت القبض على |محمد. م| (32 سنة- سباك) بعدما وردت معلومات أكدتها التحريات بقيام المتهم بمزاولة نشاط غير مشروع بالاتجار بالحشيش.وتم إعداد الأكمنة التي أسفر أحدها عن ضبطه وبحوزته نصف كيلو جرام من مخدر الحشيش ومبلغ مالى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15799 لسنة 2017 جنح البساتين، وتولت النيابة العامة التحقيق.