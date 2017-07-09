بدأت الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة رجل الأعمال وليد توفيق وكيل شركة |كيا موتورز إيجيبت| في اتهامه بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من بنك مصر، و٤ ملايين دولار من بنك قناة السويس

ونسبت نيابة الأموال العامة للمتهم جرائم الاستيلاء على أموال البنوك، حيث أخذ قروض من بنك مصر وبنك قناة السويس مقابل شيكات ولم يتم سدادها، وحاولت البنوك التواصل مع رجل الأعمال وليد توفيق أكثر من مرة لعقد جدولة وتسوية المديونية، التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق بينهما، لكنه تهرب ولم يلتزم بالاتفاق.