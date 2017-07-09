ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، لضبط مرتكب واقعة اغتيال النقيب عمرو إبراهيم محمد عبد العزيز- الضابط بوحدة مباحث مركز شرطة ملوي بأمن المنيا، إثر إصابته بطلق ناري حال قيامه باستهداف بعض تجار المواد المخدرة بناحية تونا الجبل بدائرة المركز بتاريخ 17 يونيو الماضي.وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من فرجاني عبد الله عبد الكريم، عاطل - ومقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط – سبق اتهامه في قضيتي (سرقة بالإكراه، خطف) ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 5 أحكام قضائية صادرة ضده (السجن المؤبد في قضية سرقة بالإكراه، السجن المؤبد في قضية سرقة بالإكراه وسلاح، السجن 15 سنة في قضية سرقة بالإكراه السجن خمس سنوات في قضية سرقة بالإكراه، السجن المؤبد في قضية قبض وحجز وسلاح وذخيرة).كما أنه مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية |خطف وحيازة أسلحة وذخيرة| (مطلق الأعيرة النارية تجاه الضابط الشهيد مما أدى إلى إصابته واستشهاده) باستخدام سيارة ملاكي، كما تورط في الاغتيال، عبد الباسط هدية مهدي عبد الله، مزارع - ومقيم بذات الناحية (كان يستقل دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال الواقعة).ونظرًا للملاحقة الأمنية المستمرة للمتهمين قام المتهم الثاني بتسليم نفسه لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، كما تم ضبط السيارة المستخدمة في الحادث بمنطقة الواحات. وأكدت تحريات ومعلومات فريق البحث الجنائي اختباء المحكوم عليه الهارب فرجاني عبد الله عبد الكريم، بإحدى المزارع الجبلية بالطريق الصحراوي الغربي بعمق 10 كيلو متر بناحية عرب أبو كريم، بدائرة مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط.وبالتنسيق ومديريتي أمن المنيا وأسيوط وقطاع الأمن المركزي تم استهداف المذكور ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية، حتى تمكنت من السيطرة على الموقف، ونتج عن ذلك مصرعه، وعثر بجوار جثته على (بندقية آلية، 6 خزن لذات السلاح بداخلها 150 طلقة نارية من ذات العيار، طبنجة و23 طلقة نارية من ذات العيار، 2 ماسورة لطبنجة، نظارة ميدان، دراجة نارية بدون لوحات معدنية، 2 هاتف محمول، 21 قرصا مخدرا، مبلغ مالي قدره 11100 جنيه).وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.