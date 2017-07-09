ر| موظف في لجنة المساعدات الإنسانية، بمؤسسة مصر الخير بتهمة اختلاس مليون و23 ألفا و100 جنيه من أموال المؤسسة إلى جلسة 11 أكتوبر.وكان المستشار محمد البرلسى، المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا، أحال الموظف لمحكمة جنايات القاهرة بتهمة الاختلاس كشفت تحقيقات النيابة، عن أن |طارق ر| تسلم مليون و23 ألفا و100 جنيه من جهة عمله، لتنفيذ قرارات لجنة المساعدات الإنسانية بتقديم المساعدات المالية للجهات والأشخاص المستفيدين من تلك القرارات حالة مباشرة مهام وظيفته، إلا أنه اختلس المبلغ، وقام بتسويته بمستندات مزورة.وتوصلت تحريات المباحث إلى استلام المتهم المبالغ المالية المبينة بالأوراق، لتنفيذ قرارات لجنة المساعدات الإنسانية الصادرة لصالح الجهات الحكومية والأشخاص المبينة بالتقرير من جهة عمله، بموجب إيصالات استلام موقع عليها من المتهم، وتسويتها بموجب مستندات مزورة، مختلسا تلك المبالغ لنفسه دون وجه حق.وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من محامى مؤسسة مصر الخير اتهم فيه موظف لجنة المساعدات الإنسانية باختلاس مبالغ مالية مخصصة لمساعدة بعض الحالات في مستشفى قصر العينى وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.