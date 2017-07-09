ومثل المتهم جريمته أمام يحيي قدري مدير نيابة بولاق الدكرور، وواجهته النيابة بالاتهامات المنسوبة اليه فانكرها مؤكدا عدم قصده قتل المجني عليه. وكشفت التحقيقات أن المجني عليه |عمرو. ح. ع|، 21 سنة، مساعد صيدلي بصيدلية الدكتور شريف صالح بشارع السادات مساكن أول فيصل وصل إلى مستشفى قصر العيني مصابا بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة وتوفي متإثرا بإصابته. وأضافت التحقيقات أن وراء إحداث إصابته |أحمد. م|، 65 سنة، طباخ، وأن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهم بسبب خلاف على شراء سعر دواء حيث طلب المتهم شراء قرص مسكن ودفع ثمنه |جنيه| إلا أن القتيل أخبره أن ثمنه ارتفع لـ |جنيه ونصف| ما أثار غضب المتهم ونشبت مشادة كلامية بين الطرفين أنهاها المتهم بأن انهال على رأس المجني عليه بقطعة حديدية أدت لتهشيم رأسه.وتمكنت مباحث الجيزة بإشراف اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة من إلقاء القبض على المتهم بعد نقل القتيل إلى المستشفى ووفاته متإثرا بإصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق التي وجهت للمتهم تهمة القتل وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.