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تجديد حبس 5 متهمين اختطفوا سوريا وطلبوا فدية مليون دولار بـ«أكتوبر»
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر، حبس 5 متهمين خطفوا شابا يحمل الجنسية السورية وطلبوا فدية مليون دولار، بسبب خلافات بين المتهمين وشقيق المجنى عليه المقيم بغانا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات
وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، أن خلافا بين شخصين يحملان الجنسية الأردنية وبين مواطن سورى يقيم بغانا دفعه لطردهما من العمل، ما أدى إلى اتخاذهما قرارا بالانتقام منه، فاستعانا بـ6 أشخاص بينهم ربة منزل تدعى |نورا|، واستدرجوا شقيق المواطن السورى |أحمد. ع|، وطلبوا فدية مليون دولار.ونجح رجال المباحث في القبض على المتهمين الذين أخلوا سبيل السورى عقب تضييق الخناق عليهم، وبمواجهتهم اعترف المتهمان اللذان يحملان الجنسية الأردنية بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية، واعترف باقى المتهمين بحصولهم على 5 آلاف دولار مقابل استدراج المجنى عليه إلى مقهى بأكتوبر بواسطة المتهمة، ثم ادعاء باقى المتهمين بأنهم ضباط بمباحث مكافحة جرائم الأموال العامة، واحتجزوه بشقة في إمبابة، ثم نقلوه إلى شقة بالهرم، وأخلوا سبيله عقب علمهم باقتراب رجال المباحث من القبض عليهم.وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.
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