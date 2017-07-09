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ضبط تشكيل عصابي نسائي تخصص في النشل بمطروح
تمكنت مباحث قسم شرطة مطروح وعناصر الشرطة النسائية بمدينة مرسي مطروح، من القبض على تشكيل عصابي من السيدات تخصص في سرقات السيدات والرجال في شارع الإسكندرية التجاري مستغلين الازدحام وتكدس المصطافين
تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن مطروح اللواء مختار السنباري، إخطارًا من وحدة البحث الجنائي بقسم مطروح، بورود بلاغا من المواطن |أحمد ح ب| موظف، والمقيم بالإسكندرية بأنه أثناء تواجده صحبة اسرتة بشارع الإسكندرية اكتشف سرقة متعلقاتة الشخصية ومبلغ مالي 250 جنيها وهاتف محمول عن طريق النشل، وتوجهت مباحث قسم شرطة مطروح لمكان البلاغ للتحري عن ملابسات الواقعة وفحص الكاميرات المراقبه بالمحال وتوصلت الجهود إلى مرتكبي الواقعة. وتبين أن وراء الواقعة |هيام ش ك| 40 سنة دون عمل مقمة الإسكندرية السابق اتهامها والحكم عليها في 23 قضية نشل وسرقة اخرهم القضية جنح كفر الزيات بأمن الغربية لسنة 2016 (نشل) ومسجلة خطر نشل تحت رقم 209 ونشاطها مستمر، و|اميرة م ر| 21 سنة دون عمل، مقيمة الإسكندرية، و|سعدية ع ا ح| 25 سنة دون عمل مقيمة الجيزة، وأنهن كون تشكيلا عصابيا فيما بينهن تخصص في ارتكاب جرائم السرقة بأسلوب النشل وبعرض صورهن على المجني عليه تعرف عليهن. وبمواجهتهن بما أسفرت عنه التحريات اعترفن بارتكابهن للواقعة وأرشدن عن المسرقات، وتم ضبط جميع المسروقات وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.
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