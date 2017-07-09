أصيب، منذ قليل، 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من منطقة النقب بطريق |الخارجة- أسيوط|

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا يفيد بإصابة كل من: عبد الجواد حسين على 67 عاما، وزينب بدر على 57 عاما، ومحمد سعيد علي 35 عاما، وعزة عبد الجواد حسين 19 عاما، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بالقرب من منطقة النقب بطريق الخارجة أسيوط. تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج، وجار تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيق.