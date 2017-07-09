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إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبدرشين
أُصيب 6 أشخاص في مشاجرة نشبت بينهم بالشوم والعصى، بسبب خلافات الجيرة بمنطقة البدرشين في الجيزة، إلا أن رجال المباحث سيطروا على المشاجرة وضبطوا طرفيها
وكان مركز شرطة البدرشين، تلقى بلاغا من الأهالي بوجود مشاجرة بقرية «المرازيق».بالانتقال والفحص، تمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة، وتبين أنها بين طرف أول (نجار، طالب، ربة منزل، عامل، بائع خضار، وجميعهم مصابون) وبين طرف ثان: (3 عمال، وفلاحين، أحدهم مصاب) بسبب خلافات بينهم حول الجيرة، وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر بشوم كان بحوزتهم محدثين ما بهم من إصابات، وتم نقلهم إلى مستشفى البدرشين، وبتقينن الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة. تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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