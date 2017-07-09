نجح مدرب تجديف باتحاد الشرطة الرياضي في إنقاذ ربة منزل من الغرق بمنطقة العجوزة، بعدما حاولت إلقاء نفسها في مياه النيل

وكان قسم شرطة العجوزة تلقى بلاغا من مستشفى العجوزة بوصول ربة منزل مصابة بحالة تشنجات ولا يمكن استجوابها.وبالانتقال والفحص وسؤال (ص. ف) مدرب تجديف باتحاد الشرطة الرياضي، أقر أنه أثناء قيامه بالسير بقارب خاص بجهة عمله بمجرى النيل أسفل كوبري الجلاء شاهد المصابة حال قيامها بإلقاء نفسها بنهر النيل، وتمكن من إنقاذها وقام بنقلها إلى المستشفى بسيارة الإسعاف.وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن المصابة تعاني مرضا نفسيا وتعالج بمستشفى للطب النفسي.وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.