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«مرور الجيزة» تواصل حملاتها وتضبط 7 آلاف مخالفة خلال 24 ساعة
09
يوليو
2017
11:48 AM
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة أمنية مكبرة، على الطرق والمحاور الرئيسية، بإشراف اللواء هشام العراقي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمواجهة جميع صور الخروج على قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين
وأسفرت الحملة التي قادها ضباط الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 7495 مخالفة متنوعة شملت: |انتظار خاطئ، دون رخصة تسيير، دون رخصة قيادة، رادار، حملة مطالع ومنازل الكباري، نموذج 125، صلاحية فنية|.كما شملت المخالفات |دخان كثيف، حجز توك توك، عدم تشميع الحمولة، حمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث في المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات، متنوع، وحجز سيارة|.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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