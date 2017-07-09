شن رجال إدارة مباحث التموين بالجيزة، بإشراف اللواء هشام العراقي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن، حملة أمنية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون، فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار

وأسفرت الحملة عن تحرير 71 قضية تموينية تنوعت بين عدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وغلق في مواعيد العمل الرسمية، ومزاولة مهنة دون ترخيص وبيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم وجود سجل تفتيش.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الوقائع، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.