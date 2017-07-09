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حبس ممرضة لتسجيلها طفلة لقيطة باسم زوجها في الدرب الأحمر
أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، تحت إشراف المستشار وائل شبل، المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، اليوم الأحد، بحبس مشرفة تمريض أربعة أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بتسجيل طفلة - عثرت عليها بقطعة أرض فضاء - باسم زوجها
كما طلبت المباحث سرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة.البداية كانت بورود بلاغ لمباحث القاهرة، من |أنس الوجود.م| 34 سنة، ربة منزل، أفادت فيه بقيام |جيهان.ش| 44 سنة، مشرفة تمريض، بإيواء طفلة تُدعى |فرح| وقيدها باسمها واسم زوجها، واستخراج شهادة ميلاد لها، وبالتحرّي تبيَّن صحة المعلومات، وباستدعاء المشكو ضدَّها، ادعت أن الطفلة نجلة زوجها من سيدة أخرى كان يرتبط بها بعلاقة غير شرعية وحمْلها منه سفاحًا وقدَّمت شهادة ميلاد تفيد بنسب الطفلة لها ولزوجها، وبتضييق الخناق عليها عدلت عن أقوالها واعترفت بعثورها على الطفلة بقطعة أرض فضاء، وحينما لم تتوصل لأهليتها قررت تسجيلها باسمها واسم زوجها.
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