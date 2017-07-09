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ضبط عاطل بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج في الجيزة
تمكنت مباحث الجيزة من القبض على عاطل بتهمة النصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج
وكانت معلومات وردت للعميد ضياء فاروق مدير مباحث الأموال العامة بالجيزة، تفيد بقيام عاطل محكوم عليه في قضية نصب بالسجن لمدة 3 سنوات، بالنصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للدول العربية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وتقديم عقود عمل لهم مزورة منسوبة للعديد من المؤسسات والشركات الكبرى بالإضافة إلى الاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء خارج المصارف الشرعية.وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يتخذ من شقة بمنطقة الهرم مسرحا لمقابلة ضحاياه، وبتقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته 10 جوازات سفر بأسماء مختلفة خاصة بضحاياه، و15 عقد مزور منسوب صدوره لمؤسسة توكيلات تجارية بدولة عربية، ومبالغ مالية متنوعة (800 دولار، و8000 ريـال سعودى، و8300 جنيه مصرى).وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بالأحكام الصادرة ضده، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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