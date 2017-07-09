وكان قسم شرطة الوراق تلقى بلاغا من مالك مصنع ملابس يفيد باكتشافه سرقة 220 ألف جنيه ومشغولات ذهبية من داخل الشقة سكنه، واتهم 3 أشخاص بارتكاب الواقعة.وبفحص البلاغ، وإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ وصحة الاتهام، وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط أحد المتهمين، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وضبط بحوزته 190 ألف جنيه والمشغولات الذهبية.وباعداد اكمنة أخرى، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين الهاربين بأحد الأكمنة المعدة لهما، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.