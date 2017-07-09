يقال ان المصافحة باليد هي للتأكيد على عدم حمل من يقوم بالمصافحة اي سلاح لكن الرئيس الامريكي حولها الى سلاح للتأكيد على قوته لدى مصافحته للآخرين لاتباعه طريقة خاصة به وهو ما اوقعة في مواقف محرجة