يعقد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رشيدة فتح الله اجتماعًا ظهر اليوم الأحد، لترشيح ثلاثة أعضاء منهم تمهيدًا لاختيار رئيس الجمهورية أحدهم لرئاسة الهيئة عقب إحالة المستشار رشيدة فتح الله للتقاعد يوم 13 سبتمبر المقبل

ويعقد المجلس الأعلى برئاسة المستشار رشيدة فتح الله وعضوية كل من نواب رئيس الهيئة المستشارين عبدالمنعم فرحات الدجوي ومحاسن كامل لوقا وسامية عبدالغني المتيم وفريال حميدة قطب وسناء عطية متولي وجلال أحمد الأدغم.ومن المنتظر أن يتم ترشيح كل من أعضاء المجلس الأعلى نواب رئيس الهيئة المستشارون محاسن كامل وسامية المتيم وفريال حميدة تمهيدا لإرسال تلك الترشيحات لرئاسة الجمهورية لتعيين إحداهن رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.يذكر أن المستشار عبدالمنعم فرحات الدجوي النائب الأول لرئيس الهيئة وعضو المجلس الأعلى سيحال إلى التقاعد في 6 أغسطس المقبل.