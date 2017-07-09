واشنطن (رويترز) - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت إن الابن الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره والمدير السابق لحملته الانتخابية التقوا مع محام روسي له صلة بالكرملين بعد فترة وجيزة من فوز ترامب بترشيح الحزب الجمهوري له في انتخابات الرئاسة العام الماضي.

وقالت الصحيفة نقلا عن سجلات حكومية سرية ومقابلات مع أشخاص أطلعوا على هذه السجلات إن الاجتماع عُقد في برج ترامب في مانهاتن في التاسع من يونيو حزيران 2016 وكان أول اجتماع خاص مؤكد بين أفراد الدائرة المقربة من ترامب ومواطن روسي.

وأكد دونالد ترامب الابن اللقاء في بيان ووصفه بأنه كان "اجتماعا تمهيديا قصيرا" ركز بشكل أساسي على قضية تبني الأطفال. وقال إنه طلب من جاريد كوشنر صهر ترامب وبول مانافورت مدير حملته الانتخابية في ذلك الوقت المشاركة في الاجتماع. وقال محام عن كوشنر إن صهر ترامب "حضر لفترة وجيزة" اللقاء.

ويجري محقق اتحادي خاص وعدة لجان بالكونجرس تحقيقات في اتصالات محتملة بين حملة ترامب وممثلين روس في إطار تحقيق أوسع في مزاعم بأن موسكو تدخلت في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)