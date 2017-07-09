أعلنت جينا دي بينتو المتحدثة باسم مقاطعة سانتا باربارا قرب سواحل وسط ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إخلاء السلطات لعدد يتراوح بين 150 و200 منزل جراء حريق هائل يتسع نطاقه بسرعة في منطقة منحدرة في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى قياسي ببعض أنحاء الغرب الأمريكي.



وذكرت قناة الحرة الأمريكية، الليلة، أن رجال الإطفاء يواصلون جهودهم لحماية عشرات المنازل التي هجرها سكانها بسبب هذا الحريق، مشيرة إلي أن حريق ألامو، الذي سمي بهذا الاسم نسبة إلى جدول صغير في المنطقة، يحاولون السيطرة عليه قبل أن يمتد نطاقه لنحو 6000 فدان على الحدود بين مقاطعتي سان لويس أوبيسبو وسانتا باربارا.



وأشارت إلي أنه لم يتم احتواء سوى 10 في المئة من الحريق، فيما بلغت درجة الحرارة في مدينة ومنتجع بالم سبرينغز بجنوب كاليفورنيا 50 درجة مئوية وهو رقم قياسي منذ عام 1976 وفق هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية.

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