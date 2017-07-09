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فيديو.. بوتين: الاتفاق مع واشنطن حول سوريا «إيجابي»
09
يوليو
2017
02:45 AM
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موقف واشنطن أصبح أكثر برجماتية، وتضافر الجهود بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، من شأنه أن يحقق الكثير من المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للبلدين.
وأضاف «بوتين»، خلال كلمته في قمة الـ20، في هامبورج الألمانية، أن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف إطلاق النار في جنوب سوريا، يعد تطورًا ملموسًا للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدًا: «الاتفاق مع واشنطن حول سوريا إيجابي».
وتابع أن روسيا لا ترى أي تحضيرات عسكرية جديدة في شمال سوريا خاصة فيما يتعلق بمنطقة إدلب، معتبرًا أن التعاون مع تركيا أمرًا مهمًا لتحقيق ذلك، مشددًا أن مستقبل سوريا ورئيسها يحدده السوريون وحدهم، وقدرة السوريين في تخطى أزمتهم.
وأضاف «بوتين»، خلال كلمته في قمة الـ20، في هامبورج الألمانية، أن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف إطلاق النار في جنوب سوريا، يعد تطورًا ملموسًا للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدًا: «الاتفاق مع واشنطن حول سوريا إيجابي».
وتابع أن روسيا لا ترى أي تحضيرات عسكرية جديدة في شمال سوريا خاصة فيما يتعلق بمنطقة إدلب، معتبرًا أن التعاون مع تركيا أمرًا مهمًا لتحقيق ذلك، مشددًا أن مستقبل سوريا ورئيسها يحدده السوريون وحدهم، وقدرة السوريين في تخطى أزمتهم.
بواسطة
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