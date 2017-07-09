أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبري أكتوبر، داخل مستشفى الأمراض العقلية؛ نتيجة للسرعة الزائدة، وذلك في الاتجاه القادم من مدينة نصر إلى ميدان رمسيس، وانتقل رجال المرور للعمل على تسيير حركة السيارات، وانتقلت سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى