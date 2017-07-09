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سقوط سيارة من أعلى كوبري أكتوبر داخل مستشفى العباسية
09
يوليو
2017
00:46 AM
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أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبري أكتوبر، داخل مستشفى الأمراض العقلية؛ نتيجة للسرعة الزائدة، وذلك في الاتجاه القادم من مدينة نصر إلى ميدان رمسيس، وانتقل رجال المرور للعمل على تسيير حركة السيارات، وانتقلت سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى
وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة، بسقوط سيارة من أعلى كوبري أكتوبر، وبدوره أمر اللواء علاء متولى مدير المرور، بالدفع برجال المرور، وونشين للعمل على رفع حطام الحادث.
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