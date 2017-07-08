شهدت محافظات مصر، اليوم السبت، عددًا من الأخبار، بشأن الضبطيات التي تستهدف تحقيق الأمن، رصدها قسم الحوادث، في إطار تغطيته الإخبارية، وأبرزها:تصفية 14 تكفيريا في مداهمة معسكر تنظيمي بالإسماعيليةالداخلية تكشف تفاصيل تصفية إرهابيين في 6 أكتوبرالحكم بإعدام ٥ متهمين في قضية قتل قبطي بسمالوطنيابة شرق الإسكندرية تحيل 7 محامين للمحاكمة لتنظيمهم وقفة احتجاجيةمد أجل الحكم في دعوى بطلان تغريم باسم يوسف ١٠٠ مليون جنيه لـ١٢ يوليوضبط ١٩٠ قضية مخدرات وتنفيذ ٤٥ ألف حكم قضائيرئيس «الدستورية العليا»: تكاتف المجتمع ضرورة لمحاربة الإرهابأمن القاهرة يداهم مخزن أدوية منتهية الصلاحية في المرجأكاديمية الشرطة تحتفل بتخرج دفعة جديدة من الكوادر الأمنية الأفريقيةشطب استئناف إبراهيم سعيد على إلزامه بـ60 ألف جنيه مصروفات نجله13 يوليو