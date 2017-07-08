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وزير الداخلية يكرم مدير العلاقات العامة بمديرية أمن الجيزة
08
يوليو
2017
23:46 PM
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أناب اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، اللواء هشام العراقى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة؛ لتكريم المقدم هيثم نجم رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بمديرية أمن الجيزة، وذلك لجهوده الملموسة في مجال الاعلام الأمني
جاء ذلك التكريم نظرا لتميز |نجم| كضابط إعلام أمني بالمديرية، ولخبرته المعهودة في مجال الاعلام الأمني، وجهوده الملموسة في هذا المجال، ومن المقرر أن تعقد المديرية حفلا خاصا، مساء غد الأحد؛ لتكريم الضابط، وتسليمه شهادة التقدير ممهورة بتوقيع وزير الداخلية.
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