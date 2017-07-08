اعتقال العشرات من أنصار زعيم المعارضة في روسيا

ذكرت وسائل إعلام روسية نقلا عن الشرطة أن عشرات من مؤيدي زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني اعتقلوا في أنحاء متفرقة من البلاد.

وكان نافالنى، الذى أعلن عن منافسة فلاديمير بوتين لرئاسة البلاد في انتخابات العام القادم وقاد حركة لمكافحة الفساد، قد تم إطلاق سراحه بعد اعتقاله في منزله الشهر الماضي قبيل مظاهرة واسعة النطاق في وسط موسكو.

ومنذ إطلاق سراحه، اعتقل 70 شخصا في موسكو وحدها، بحسب أرقام للشرطة نقلتها وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

وتمت الاعتقالات خلال فعاليات مؤيدة لنافالني في العاصمة الروسية، حيث عرضت وسائل الاعلام على الانترنت صورا لضباط الشرطة الذين يقودون المتظاهرين بعيدا.

وكان هناك أكثر من 20 شخصا تم اعتقالهم في احتجاجات نهاية الأسبوع بمدن أخرى في روسيا.

في قمة مجموعة العشرين في هامبورج، تم الضغط على بوتين بسبب وجهات نظره حول الحركة ضد حكمه الطويل، وسؤل عن سبب أنه لا يدعو نافالني باسمه.

وقال بوتين: "اذا كان الامر يتعلق فقط بالحصول على الاهتمام، فان الحوار ليس مثيرا للاهتمام"، ورفض مرة اخرى الافصاح عن اسم خصمه.

ومن المرجح ألا يُسمح لنافالنى بخوض الانتخابات بسبب إدانة سابقة مثيرة للجدل حول اتهامات بالفساد.