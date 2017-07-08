تلقى اللواء عاطف قليعي مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية النواورة بقيام |تهاني. خ. ف| 15 سنة بالانتحار خنقا باستخدام |طرحة حريمي| لخلاف عائلي بينها وبين إخوتها بعدما ذهبوا لخطبة شقيقها وتركوها بمفردها في المنزل.تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ التحري حول ملابسات الحادث لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه.