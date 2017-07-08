اخبار مصر
-
رياضة
- منتخب السلة يلتقي نيوزيلندا في مونديال الشباب.. غدا
- بالصور.. مصر تخسر أمام اليابان في مونديال «السلة» بالقاهرة
- عمرو جمال يقود هجوم الأهلي أمام القطن الكاميروني
- بالصور.. استعدادات المحترفين المصريين للموسم الجديد.. تقرير
- الاتحاد يدرس الدفع بالبدلاء أمام الإسماعيلي
- أوناجم يقود هجوم الوداد أمام زاناكو في دوري أبطال أفريقيا
- بدلاء الأهلي أمام القطن الكاميروني بالبطولة الأفريقية
- الشيخ يؤازر الأهلي أمام القطن في برج العرب
- قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والقطن بدوري الأبطال
- ديوكوفيتش يؤدي المهمة ويصل الدور الرابع في ويمبلدون
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الحكم بإعدام ٥ متهمين في قضية قتل قبطي بسمالوط
08
يوليو
2017
20:47 PM
بواسطة
قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس الدائرة الثانية مساء اليوم السبت بإعدام 5 أشخاص والمشدد 15 عاما لمتهم سادس بتهمة قتل قبطي بمركز سمالوط في أكتوبر 2014
وقال حسين تمام محامي المتهمين إن المحكمة قضت بتأييد حكم الإعدام شنقا بحق 5 أشخاص بينهم 3 حضوريا واثنين غيابيا فيما قضت ذات المحكمة بالسجن المشدد 15 عاما للمتهم السادس حضوريا بتهمة قتل يعقوب و. ر77 سنة موظف بالمعاش بقرية طحا الأعمدة التابعة لمركز سمالوط في شهر أكتوبر 2014.وكانت المحكمة أحالت أوراق المتهمين إلى المفتى في شهر أبريل الماضي.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع