قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس الدائرة الثانية مساء اليوم السبت بإعدام 5 أشخاص والمشدد 15 عاما لمتهم سادس بتهمة قتل قبطي بمركز سمالوط في أكتوبر 2014

وقال حسين تمام محامي المتهمين إن المحكمة قضت بتأييد حكم الإعدام شنقا بحق 5 أشخاص بينهم 3 حضوريا واثنين غيابيا فيما قضت ذات المحكمة بالسجن المشدد 15 عاما للمتهم السادس حضوريا بتهمة قتل يعقوب و. ر77 سنة موظف بالمعاش بقرية طحا الأعمدة التابعة لمركز سمالوط في شهر أكتوبر 2014.وكانت المحكمة أحالت أوراق المتهمين إلى المفتى في شهر أبريل الماضي.