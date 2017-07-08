سقط في قبضة الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، اليوم السبت، مسن بحوزته 1295 قرصا مخدرا قبل ترويجه في محطة المنيا

تعود تفاصيل الواقعة أثناء تواجد الخدمات الأمنية المعينة بمدخل محطة سكك حديد المنيا من ضبط |م. ف. ي| 58 سنة؛ حال دخوله من باب المحطة وبحوزته حقيبة عثر بداخلها على 1295 قرصا مخدرا (780 قرص أموتريل – 480 قرص أبتريل – 100 قرص فيجا) وذلك أثناء مرورها من جهاز الكشف عن الحقائب | الإكس راي |. بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأمر اللواء قاسم حسين مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحضر اللازم وإرساله بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة المنيا لقيده وعرضه على النيابة.