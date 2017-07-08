قررت المحكمة العسكرية المنعقدة اليوم السبت بمحافظة أسيوط تأجيل إعادة محاكمة 14 متهما في اقتحام السنترال وكنيسة دلجا بمركز دير مواس إلى يومي الأول والثاني من أغسطس المقبل للمرافعة

وقال محمد سمير الفرا محامي المتهمين، إن المحكمة استمعت إلى أقوال باقي الشهود في قضيتين الأولى تتعلق باقتحام سنترال دير مواس والمتهم فيها 8 أشخاص والثانية تتعلق بحرق كنيسة دلجا إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة ومتهم فيها 6 أشخاص وكان محكوما عليهم بالسجن المؤبد غيابيا، ثم تم القبض عليهم عقب الحكم الأول في أواخر العام الماضي.