أكد المستشار محمد حسين رئيس نيابة مصر القديمة، أنه تم إخطاره بالقبض على المتهم الهارب بعد تخدير حارسه في محكمة جنوب القاهرة مختبئا في الإسكندرية، وتم ترحيله إلى القاهرة لعرضه على النيابة

واستمعت نيابة مصر القديمة لأقوال زوجته وأبناء المتهم الهارب بعد تخدير حارسه بتهمة تسهيل هروبه.وأمرت نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار محمد حسين رئيس النيابة قبل وقت سابق بالاستعلام عن الحالة الصحية لأمين الشرطة ضحية مؤامرة أحد المتهمين للهرب منه بمنطقة المنيل، للاستماع إلى أقواله وطلبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط المتهم.وكان أحد المتهمين خطط للهرب من الحراسة أثناء عرضه على نيابة جنوب القاهرة الكلية، بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، وذلك بعد أن وضع المخدر لأمين الشرطة المكلف بحراسته في العصير، وفر هاربا في منطقة المنيل.وعثر الأهالي على أمين الشرطة ملقى في إحدى الحدائق بمنطقة المنيل، وبإبلاغ الأجهزة الأمنية تبين أنه كان مكلفا بمأمورية من قسم مصر الجديدة بعرض المتهم على نيابة جنوب القاهرة بمنطقة السيدة زينب، وأثناء سيرهما في منطقة المنيل عرض عليه المتهم علبة عصير تناولها وأغمى عليه في الحال.وتم نقل أمين الشرطة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.