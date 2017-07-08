وكان اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تلقى إخطارا من قسم شرطة أول أكتوبر يفيد بتحرير مدرس محضر ضد مستشفى خاص بأكتوبر، يتهم فيه 3 أطباء بالمستشفى بالإهمال الطبى، وتسببهم في حدوث غرغرينه لنجله، وذلك عقب إجرائه لعملية جراحية ثقب في القلب داخل المستشفى، فتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.وأمرت نيابة أكتوبر بعرض الطفل على الطب الشرعى، كما أمرت بالتحفظ على أوراق الطفل والفحوصات الطبية.وفى ذات السياق، قال والد الطفل أمام النيابة أنه عقب إجراء العملية قام الطبيب المعالج بربط ابنه برباط في السرير؛ حتى لا يسقط على الأرض، واستمر الرباط أكثر من 5 أيام، مما تسبب في إصابته بغرغرينة في قدمه، مشيرًا إلى أن الفريق الطبى المعالج حاول إنقاذ الطفل من خلال وضع دفاية بجوار قدم الطفل لمدة 5 أيام، ما تسبب في تفاقم الحالة، وبعد فحصها تبين ضرورة بترها، ومازالت تستكمل النيابة العامة التحقيق في الواقعة.