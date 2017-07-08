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ضبط متسول أتلف محتويات قطار في محطة سيدي جابر
08
يوليو
2017
18:47 PM
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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد سيدي جابر من ضبط |ع
ر.ح| لقيامه بإتلاف 2 شباك إثر مشاجرة بينه وبين أحد الركاب.وبالكشف عنه تبين أنه هارب في قضيتين آخرهما قضية جنح قسم شرطة الموسكي | تسول | حضر غيابيا بالحبس لمدة شهر، وأمر اللواء قاسم حسين مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحضر اللازم عن الواقعة بقسم شرطة محطة سيدي جابر وإرساله بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة سيدي جابر لقيده وعرضه على النيابة.
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