اخبار مصر
-
رياضة
- أحمد مرتضى: رئيس الزمالك بخير ولم يتعرض لمكروه
- مشجع أهلاوي يحمل صديقه المصاب لحضور مباراة القطن
- بالصور.. تشديدات أمنية على بوابات «برج العرب» قبل لقاء الأهلي والقطن
- جمهور الأهلي يجتاح «تويتر» قبل موقعة القطن الكاميروني
- المصري: رحبنا بالاشتراك بالبطولة العربية بدلا من المريخ السوداني
- رئيس المصري: تعاقدنا مع لاعبين مميزين أبرزهم هداف الكونفدرالية
- أهلي طرابلس يغادر الإسكندرية.. الإثنين
- «موكورو»: سعيد بالانتقال للمصري والتدريب تحت قيادة حسام حسن
- حسام غالي: تواجدي بالإسكندرية لدعم اللاعبين في لقاء القطن
- تعاقدات لجنة الكرة بالإنتاج مع لاعبي «الفرق الهابطة» تثير أزمة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
شرطة الاتصالات تداهم محال بيع خطوط ببيانات وهمية بالإسكندرية
08
يوليو
2017
18:47 PM
بواسطة
كثفت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الحملات النوعية لضبط متجري خطوط المحمول بدون تحرير عقود للمشتركين لما لها من مردود أمني سلبي من جانب مستغلي تلك الخطوط في ارتكاب أعمال تخريبية وإجرامية
واستهدف ضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات بنطاق مديرية أمن الإسكندرية، عدد من المحال بيع خطوط وهواتف محمولة.وأسفرت الحملة عن ضبط 88 خط ( فودافون – أورانج - اتصالات) مسجلة ببيانات وهمية تمهيدًا لبيعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع