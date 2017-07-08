كثفت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الحملات النوعية لضبط متجري خطوط المحمول بدون تحرير عقود للمشتركين لما لها من مردود أمني سلبي من جانب مستغلي تلك الخطوط في ارتكاب أعمال تخريبية وإجرامية

واستهدف ضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات بنطاق مديرية أمن الإسكندرية، عدد من المحال بيع خطوط وهواتف محمولة.وأسفرت الحملة عن ضبط 88 خط ( فودافون – أورانج - اتصالات) مسجلة ببيانات وهمية تمهيدًا لبيعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة.