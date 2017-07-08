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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية «مقتل ميادة أشرف» لـ٢٩ يوليو
أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة بـ|مقتل ميادة أشرف|، لجلسة 29 يوليو الجاري، لاستكمال مرافعات الدفاع، مع طلب كل من وليد محمد وسلام مدحت، واستمرار حبس المتهمين
وطلب ممثل النيابة العامة التعقيب على مرافعة الدفاع عن المتهم التاسع عمر محمد إسماعيل، وذلك عقب انتهاء مرافعة المتهم.وبدأ التعقيب بإشارة ممثل النيابة العامة إلى أنه منذ بدء مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهم التاسع، ترفّعت النيابة عن الرد على العديد من التُرهات والتجاوزات التي أثارها كوجود تزوير بأوراق التحقيقات، مُضيفًا: |حسبنا في ذلك أن نجد حديثًا للقانون أو وجود مخالفات حقيقية تهدر معها صحة إجراءات التحقيق أو الأدلة التي ساقتها النيابة العامة قِبل موكله أو باقي المتهمين|.وتابع ممثل النيابة: |لم نجد إلا تشكيكًا تارة في صحة التحقيقات برمتها، وتارةً أخرى في صحة إقرارات المتهمين الواردة بأقوالهم في التحقيقات|.وأضاف أن النيابة ترفض شكلا وموضوعًا مما أثاره دفاع المتهم التاسع من وجود تزوير بأوراق التحقيقات، إذ إن النيابة العامة دائمًا وأبدًا خصمًا شريفًا بالدعوى، وأن ما أثاره الدفاع يُعد من قبيل ترهات تترفع النيابة العامة عن الرد عليها، وذلك لعلمها أن الدفاع يريد فقط التشكيك في صحة إجراءات التحقيق مع موكله وباقي المتهمين.وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48، ارتكابهم جرائم تولي قيادة جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والإتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.
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