وأضافت التحقيقات أن المتهم |إبراهيم| كان يعيش مع والده محمد لطفى |56 سنة| بعد انفصاله عن والدته، وكان دائم التشاجر معه بسبب المصروف.وتبين أنه قبل يوم الواقعة بفترة، قام المجنى عليه بالتعدي بالسب على المتهم، ونعت والدته بألفاظ خادشة، ومنع عنه المصروف، فنشبت بينهما على اثر ذلك مشاجرة، تعدى فيها المتهم على والده بالضرب.وأشارت التحقيقات إلى أنه في يوم الواقعة طلب المتهم من والده أموالا كمصروف له، إلا أن الأخير رفض، فقام الأول بالتعدي عليه بسلاح أبيض وطعنه في الصدر.وناظر المستشار محمد الجرف مدير النيابة مسرح الجريمة وآثار الدماء، كما انتقل وناظر جثة المجنى عليه بمستشفى المطرية وتبين أن الجثة سليمة، ولا يوجد بها إصابات إلا طعنة نافذة بالصدر من الخلف.واستمعت النيابة، لأقوال نجلة المجني عليه وأكدت سماعها أصوات صادرة من شقة والدها، فأسرعت على الفور إليها فوجدته ملقى على السلم وغارقا في دمائه ومصاب بطعنة نافذة في الصدر، وبسؤاله أثناء احتضاره قال: |ابني موتني|، وتوفى بعدها بدقائق، تم القبض على المتهم، وأمر المستشار محمد الجرف مدير النيابة بإيداعه إحدى دور الرعاية لمدة 7 أيام واستعجال تقرير الطب الشرعى للمجنى عليه.تحرر المحضر اللازم، وتمت إحالته إلى نيابة حوادث شرق القاهرة برئاسة المستشار إسلام الجوهري، والمستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول.