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وزير الخارجية البريطاني يعرب عن قلق بلاده من استمرار الأزمة في الخليج
أعرب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، عن قلق بلاده جراء استمرار الأزمة الراهنة في منطقة الخليج، مناشدا جميع الأطراف ضرورة احتواء الاحتقان الجاري في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن وزير الخارجية البريطاني وصل إلى الكويت صباح اليوم في زيارة رسمية.
وطالب جونسون، لدى لقائه الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، بإيجاد حل عبر الحوار، ومجددا دعم المملكة المتحدة الكامل للوساطة الكويتية، ومساعي وجهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحل الأزمة.
من جانبه، أثنى وزير الخارجية الكويتي على مساعي المملكة المتحدة لإيجاد حل للأزمة الراهنة، ومثمنا دعم المملكة المتحدة لمساعي وجهود أمير الكويت لحل الأزمة.
وأشاد بالعلاقات التاريخية العريقة والمميزة التي تربط بين البلدين الصديقين في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة.
وحسب الوكالة الكويتية، تم خلال اللقاء استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى الأزمة الراهنة في المنطقة.
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