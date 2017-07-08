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ضبط 27 شخصا بحوزتهم أسلحة و7 قضايا مخدرات بالغربية
08
يوليو
2017
12:47 PM
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تمكن ضباط مديرية أمن الغربية، اليوم السبت، من شن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية دون ترخيص والمواد المخدرة، تنفيذا لتعليمات اللواء طارق حسونة مدير الأمن
وأسفرت الحملة عن ضبط 10 قضايا حيازة أسلحة نارية عبارة عن (3 طبنجات - 3 فرد خرطوش )، و7 قضايا حيازة مواد مخدرة عبارة عن ( 69 جرام هيروين – 370 جرام حشيش – 70 قرصا مخدرا).كما ضبط 27 شخصا بحوزتهم أسلحة بيضاء وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محاضر بكل واقعة على حدى، وضبط 10 متهمين هاربين، مراقبين هاربين، ومسجون هارب، وسيارة مبلغ بسرقتها، و42 قضية تموينية متنوعة، و125 قضية مرافق عامة متنوعة.
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