استهدفت قوات الأمن بمحافظة قنا، منذ قليل، منزل أخطر العناصر الإجرامية المعروف بـ|بيت نور|، وهو منزل أكبر تاجر سلاح ومخدرات بقرية حمردوم المسئول الأول عن أنتشار السلاح والمخدرات في القرية، وأعمال السطو المسلح والسرقة

وطاردت قوات الأمن العناصر الإجرامية التي كانت تخبئ داخل المنزل، وتبادلت إطلاق النار مع العناصر الاجرامية، ويتم تمشيط المنطقة الزراعية والجبليه التي يختبئ بها تلك العناصر الإجرامية التي لجأت للاختباء بعد استشعارهم بالمداهمات الأمنية التي تشنها قوات الأمن.ورصدت قوات الأمن قيام العناصر الإجرامية ببناء عدد من منصات إطلاق النار أعلى المنزل والتي تستخدم في إطلاق سلاح الجرينوف، وتقوم قوات الأمن بإزالة تلك المنصات وتنفيذ قرار هدم المنزل، وسط انتشار مكثف لقوات العمليات الخاصة والأمن المركزى.