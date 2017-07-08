قررت الدائرة 156 مستأنف أسرة القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، شطب اﻻستئناف رقم 19957 لسنة 134 ق المقدم من إبراهيم سعيد ﻻعب نادي الزمالك واﻷهلى السابق على حكم إلزامه بدفع 60 ألف جنيه قيمة مصروفات نجله | آدم| المدرسية، لتغيبه عن الحضور

وكانت محكمة أسرة المعادي قضت في وقت سابق، بإلزام اللاعب بدفع 60 ألفا و900 جنيه مصاريف دراسة عن عام 2015 و2016 و2017 لنجله، في دعوى المصروفات المدرسية المقامة من ابتسام كامل الشهيرة بـ|شهد عبد الله|، طليقة إبراهيم سعيد ﻻعب اﻷهلي والزمالك السابق.