شنت إدارة البحث الجنائى بسوهاج برئاسة العميد خالد الشاذلى، مدير مباحث الجنائية، حملة أمنية مكبرة على حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة بمراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط 11 قطعة سلاح ناري

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط كل من إيهاب صفوت 22 عامل بحوزته بندقية آلية وعطية عبد القادر 45 عاما عامل بحوزته بندقية آلية وإبراهيم محمد 38 عامل بحوزته بندقية آلية والصباح محمد 34 عاما عامل بحوزته بندقية آلية ومحمد شحاتة 19 عاما عامل، بحوزته بندقية خرطوش وعبد الله عبد الموجود 32 عاما عامل بحوزته بندقية خرطوش، ومحمد على 34 عاما بحوزته بندقية خرطوش وعلى محمود 35 عاما عامل بحوزته بندقية خرطوش.كما ضبطت طبنجة بحيازة غلاب زايد 29 عاما عامل، وفرد روسي محلى الصنع بحيازة كرم عبد العاطى عبد العال، وفرد روسي محلى الصنع حيازة فيصل قبيصي 38 عاما عامل وتحررت المحاضر اللازم.