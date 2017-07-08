-
رياضة
- كونتي يهدد بالرحيل عن تشيلسي بسبب الصفقات
- البدرى يستعجل إنهاء تأشيرة أزارو للانتظام بتدريبات الأهلي
- هاني رمزى يضم 4 وجوه جديدة لمعسكر المحليين المقبل
- أزمة بين كوبر والمسابقات بسبب معسكر أوغندا
- روني على أعتاب إيفرتون بعد انضمام «لوكاكو» لمان يونايتد
- 16 يوليو.. كوبر يعود للقاهرة
- إيطاليا تلتقي إسبانيا وكندا مع أمريكا في قبل نهائي مونديال السلة
- الجبلاية: لم يصلنا خطاب رسمي باستبعاد المريخ من البطولة العربية
- الزمالك بالأبيض وأهلي طرابلس بالأخضر في موقعة برج العرب
- كواليس اليوم الأول لمحمد صلاح في ليفربول
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
ضبط 11 قطعة سلاح ناري في حملة بسوهاج
شنت إدارة البحث الجنائى بسوهاج برئاسة العميد خالد الشاذلى، مدير مباحث الجنائية، حملة أمنية مكبرة على حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة بمراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط 11 قطعة سلاح ناري
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط كل من إيهاب صفوت 22 عامل بحوزته بندقية آلية وعطية عبد القادر 45 عاما عامل بحوزته بندقية آلية وإبراهيم محمد 38 عامل بحوزته بندقية آلية والصباح محمد 34 عاما عامل بحوزته بندقية آلية ومحمد شحاتة 19 عاما عامل، بحوزته بندقية خرطوش وعبد الله عبد الموجود 32 عاما عامل بحوزته بندقية خرطوش، ومحمد على 34 عاما بحوزته بندقية خرطوش وعلى محمود 35 عاما عامل بحوزته بندقية خرطوش.كما ضبطت طبنجة بحيازة غلاب زايد 29 عاما عامل، وفرد روسي محلى الصنع بحيازة كرم عبد العاطى عبد العال، وفرد روسي محلى الصنع حيازة فيصل قبيصي 38 عاما عامل وتحررت المحاضر اللازم.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)