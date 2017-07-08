هامبورج (رويترز) - ذكر مسؤولون بالاتحاد الأوروبي أن مفاوضي دول مجموعة العشرين اتفقوا على الخطوط العريضة للبيان الختامي لقمتهم المنعقدة في هامبورج لكنهم لم يتغلبوا بعد على خلافاتهم بشأن المناخ مضيفا أنهم واثقون في أنهم سيتغلبون عليها يوم السبت.

وقال مسؤول بالاتحاد "النتيجة جيدة. لدينا بيان ختامي... هناك قضية واحدة عالقة بشأن المناخ".

وأضاف أن بيان مجموعة العشرين شمل التزاما "بمحاربة النزعة الحمائية". وأفاد المسؤولون بأن القضية التي لا يزال يتعين على الزعماء حلها تتعلق بالإصرار الأمريكي على الإشارة إلى الوقود الأحفوري.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)